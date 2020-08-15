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Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

15 августа 2020, 23:58
Стали известны все участники 1/2 финала Лиги чемпионов. Фото AFP
Стали известны все участники 1/2 финала Лиги чемпионов. Фото AFP
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Стали известны все участники 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первый полуфинал состоится 18-го августа в 22:00. В этот день сыграют «Лейпциг» и «ПСЖ». Второй полуфинал пройдет 19-го августа, начало в 19:00. В этой игре встретятся «Бавария» и «Лион».

Из-за пандемии коронавируса матчи Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, состоят из одноматчевых противостояний на нейтральных полях в Лиссабоне.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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