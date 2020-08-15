Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Стали известны все участники 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первый полуфинал состоится 18-го августа в 22:00. В этот день сыграют «Лейпциг» и «ПСЖ». Второй полуфинал пройдет 19-го августа, начало в 19:00. В этой игре встретятся «Бавария» и «Лион».

Из-за пандемии коронавируса матчи Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, состоят из одноматчевых противостояний на нейтральных полях в Лиссабоне.