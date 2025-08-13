Определились все пары 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 12 августа, состоялись ответные матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Таким образом, определились все пары 4-го отборочного раунда:
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брюгге» (Бельгия)
«Фенербахче» (Турция) — «Бенфика» (Португалия)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Пафос» (Кипр)
«Ференцварош» (Венгрия) — «Карабах» (Азербайджан)
«Базель» (Швейцария) — «Копенгаген» (Дания)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)
«Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан)
Первые матчи пройдут 19-20 августа, а ответные — 26-27-го. Победители попадут в общий этап Лиги чемпионов.
Новости