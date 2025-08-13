Футбол
13 августа, 00:06

Определились все пары 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

Во вторник, 12 августа, состоялись ответные матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, определились все пары 4-го отборочного раунда:

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брюгге» (Бельгия)

«Фенербахче» (Турция) — «Бенфика» (Португалия)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Пафос» (Кипр)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Карабах» (Азербайджан)

«Базель» (Швейцария) — «Копенгаген» (Дания)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)

«Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан)

Первые матчи пройдут 19-20 августа, а ответные — 26-27-го. Победители попадут в общий этап Лиги чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Рейнджерс
ФК Селтик
