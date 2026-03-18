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Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

Во вторник, 17 марта, были сыграны четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, определились четыре клуба, которые вышли в следующую стадию турнира.

«ПСЖ» разгромил «Челси» (5:2 и 3:0), а «Реал» выиграл у «Манчестер Сити» (3:0 и 2:1). Также «Арсенал» переиграл «Байер» (1:1 и 2:0) и сыграет в 1/4 финала со «Спортингом», который прошел «Буде-Глимт» (5:0 и 0:3).

Парижская команда в четвертьфинале сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Галатасарай» (первый матч — 0:1), мадридский клуб встретится с победителем пары «Аталанта» — «Бавария» (первый матч — 1:6).

Еще два четвертьфиналиста определятся в среду в матчах «Барселона» — «Ньюкасл» (первая игра — 1:1) и «Тоттенхэм» — «Атлетико» (первая игра — 2:5).

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