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Сегодня, 02:50

Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
9 марта. «Реал» — «ПСЖ» — 3:1.
Фото Twitter

«Реал» и «Манчестер Сити» стали участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. В среду, 9 марта, команды одержали победы по сумме двух матчей в 1/8 финала.

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Испанский клуб обыграл в ответном матче «ПСЖ» (3:1). Хет-триком отметился Карим Бензема. Первая игра в Париже закончилась победой парижан — 1:0.

Английская команда сыграла вничью со «Спортингом» (0:0). В первой игре подопечные Хосепа Гвардьолы одержали разгромную победу — 5:0, поэтому по сумме двух матчей прошли дальше.

Напомним, во вторник в четвертьфинал еврокубка вышли «Бавария» и «Ливерпуль».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.

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