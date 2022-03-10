Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов

«Реал» и «Манчестер Сити» стали участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. В среду, 9 марта, команды одержали победы по сумме двух матчей в 1/8 финала.

Испанский клуб обыграл в ответном матче «ПСЖ» (3:1). Хет-триком отметился Карим Бензема. Первая игра в Париже закончилась победой парижан — 1:0.

Английская команда сыграла вничью со «Спортингом» (0:0). В первой игре подопечные Хосепа Гвардьолы одержали разгромную победу — 5:0, поэтому по сумме двух матчей прошли дальше.

The final 8 is taking shape...#UCL pic.twitter.com/l2y1nxhcQ3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022

Напомним, во вторник в четвертьфинал еврокубка вышли «Бавария» и «Ливерпуль».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.