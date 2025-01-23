Определились 9 из 12 команд, которые не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник и среду состоялись матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны 9 команд, которые не смогут попасть в плей-офф.

«Болонья», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Црвена Звезда», «Штурм», «Зальцбург», «Славия» и «Янг Бойз» уже лишились шансов на попадание в Топ-24 турнирной таблицы.

ПСВ, «Брюгге», «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг» и «Штутгарт» сейчас находятся в зоне плей-офф, но могут вылететь из нее.

Также на данный момент шансы попасть в плей-офф остаются у «Манчестер Сити» и загребского «Динамо», идущих на 25-й и 26-й строчках соответственно.

Заключительный тур общего этапа Лиги чемпионов состоится на следующей неделе, 28 и 29 января. По его итогам определятся еще 3 команды, которые вылетят из Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и календарь игр, новости и обзоры матчей, интервью тренеров и статистика в актуальном виде