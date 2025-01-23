Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 08:32

Определились 9 из 12 команд, которые не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

Во вторник и среду состоялись матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны 9 команд, которые не смогут попасть в плей-офф.

«Болонья», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Црвена Звезда», «Штурм», «Зальцбург», «Славия» и «Янг Бойз» уже лишились шансов на попадание в Топ-24 турнирной таблицы.

ПСВ, «Брюгге», «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг» и «Штутгарт» сейчас находятся в зоне плей-офф, но могут вылететь из нее.

Также на данный момент шансы попасть в плей-офф остаются у «Манчестер Сити» и загребского «Динамо», идущих на 25-й и 26-й строчках соответственно.

Заключительный тур общего этапа Лиги чемпионов состоится на следующей неделе, 28 и 29 января. По его итогам определятся еще 3 команды, которые вылетят из Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и календарь игр, новости и обзоры матчей, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Читайте также
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Популярное видео
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Поульсен: «Спортинг» был лучше «Лейпцига»
Индзаги: «Впереди последний шаг. Все в руках «Интера»
Мичел — о поражении от «Милана»: «Считаю, что мы провели хороший матч»
Консейсау: «Результат — самое главное, но есть вещи, которые «Милан» может улучшить»
Смал: «Игроки «Фейеноорда» защищались как звери в матче с «Баварией»
Хименес: «Никто не ожидал, что «Фейеноорд» победит «Баварию»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Поульсен: «Спортинг» был лучше «Лейпцига»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости