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Определились 32 участника общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

Во вторник, 26 августа, состоялись три ответных матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Таким образом, стали известны 32 участника общего этапа.

В общую стадию через квалификацию пробились «Кайрат» (Казахстан), «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Пафос» (Кипр).

Ранее путевки в общий этап заработали «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл» (все — Англия), «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал» (все — Испания), «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия Д» (все — Германия), «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Монако» (все — Франция), ПСВ, «Аякс» (все — Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), «Юнион» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Славия» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция).

Жеребьевка общего этапа ЛЧ-2025/26 пройдет в четверг. Первые матчи пройдут 16 сентября, завершится общий этап 28 января. Плей-офф начнется 17 февраля. Финал Лиги чемпионов этого сезона запланирован на 30 мая в Будапеште.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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