Определились 32 участника общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Во вторник, 26 августа, состоялись три ответных матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Таким образом, стали известны 32 участника общего этапа.

В общую стадию через квалификацию пробились «Кайрат» (Казахстан), «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Пафос» (Кипр).

Ранее путевки в общий этап заработали «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл» (все — Англия), «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал» (все — Испания), «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия Д» (все — Германия), «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Монако» (все — Франция), ПСВ, «Аякс» (все — Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), «Юнион» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Славия» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция).