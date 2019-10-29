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«Они просто припарковали автобус». Роналду недоволен тем, что не смог забит гол «Локомотиву»

12:47
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что очень хотел забить «Локомотиву» (2:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

— «Локомотив» отказался играть в футбол и просто припарковал автобус, — цитирует France Football Роналду. — Было сложно забить, я не смог отличиться, и это меня расстроило. Но главное — победа нашей команды.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

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