Онану и Брозовича пришлось разнимать после конфликта на тренировке «Интера»

Голкипер «Интера» Андре Онана поссорился с одноклубником Марсело Брозовичем на тренировке перед игрой с «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает Calciomercato.

В ходе игры в квадрат камерунец толкнул хорвата, когда бежал за мячом. Брозович агрессивно отреагировал на действия Онаны, поэтому Данило Д'Амброзио и Ромелу Лукаку пришлось вмешаться, чтобы конфликт не завершился дракой.

Ответный матч между «Интером» и «Бенфикой» в 1/4 финала ЛЧ состоится 19 апреля в Милане. Начало встречи — в 22.00 (мск). В первом матче команда Симоне Индзаги одержала гостевую победу (2:0).