Онана: «Очень рад за Лукаку, как и вся наша команда»

Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад этой победе. Это была очень важная игра. Двойной сэйв? Он был крайне важен в тот момент матча. В целом, мы отлично справились. Я очень рад за Лукаку, как и вся наша команда. Этот гол был очень нужен ему», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.