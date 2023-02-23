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Сегодня, 04:45

Онана: «Очень рад за Лукаку, как и вся наша команда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андре Онана.
Фото Reuters

Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад этой победе. Это была очень важная игра. Двойной сэйв? Он был крайне важен в тот момент матча. В целом, мы отлично справились. Я очень рад за Лукаку, как и вся наша команда. Этот гол был очень нужен ему», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Ромелу Лукаку в&nbsp;матче &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Порту&raquo;. Возвращение Лукаку в «Интер» получалось провальным. Теперь его гол может открыть дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036589--inter-vs-porto/
Андре Онана
Ромелу Лукаку
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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