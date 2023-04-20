Онана: «Игроки «Интера» доказали, что у нас отличная команда»

Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал ничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень довольны собой. Хорошо сыграли против замечательного соперника и доказали, что у нас тоже отличная команда. Мы отдали все силы. Ты не должен бояться, если играешь за «Интер». У меня лучшие одноклубники. Я выступаю за потрясающую команду», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».