Вратарь «Интера» Онана: «Мы встретимся с «Бенфикой», чтобы победить»

Вратарь «Интера» Андре Онана поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы заслуживаем большего уважения, учитывая, что отправили «Барселону» в Лигу Европы и столкнулись со сложной группой, — цитирует Sport Mediaset голкипера. - Мы показали, что мы сильная команда. Что бы ни случилось в следующем раунде, мы встретимся с «Бенфикой», чтобы победить. Я хочу выиграть все».

11 апреля «Интер» проведет первый матч против «Бенфики». Начало — в 22.00 мск.