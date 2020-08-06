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«Он не захотел играть». Зидан объяснил отсутствие Бэйла в заявке на матч с «Манчестер Сити»

22:11
Гарет Бэйл. Фото Sky Sports.
Гарет Бэйл. Фото Sky Sports.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, почему в заявку матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» не попал валлийский нападающий Гарет Бэйл.

«У нас было личное общение, — цитирует Зидана Sky Sports. — Он предпочел не играть. Остальное останется между нами, но он сказал, что не хочет (играть — Прим. «СЭ»).

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Сити» победил 2:1.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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