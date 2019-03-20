"Он может праздновать голы так, как ему хочется". Джан - о жесте Роналду в матче против "Атлетико"

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан заявил, что его одноклубник Криштиану Роналду может праздновать голы так, как ему хочется.34-летний португалец в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0) повторил жест главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне, во время первой игры схватившегося руками за область паха и повернувшегося к трибунам.

21 марта дисциплинарная комиссия УЕФА рассмотрит дело в отношении Роналду. Португальцу грозит штраф, он также может быть дисквалифицирован.

- Я не хочу оценивать его жест, но после того, как поступил Симеоне в первом матче, стоит сказать, что кому-то вроде Роналду должно быть позволено отмечать голы так, как ему хочется, - приводит слова Джана Bild. - Лично я был в восторге от его хет-трика.

В текущем сезонге Роналду провел 7 матчей за "Ювентус" в Лиге чемпионов, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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