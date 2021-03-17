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«Он лучший рефери в мире». Реакция фанатов «Ман Сити» на работу Карасева в матче ЛЧ

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Сергей Карасев. Фото Reuters
Сергей Карасев. Фото Reuters
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Болельщики «Манчестер Сити» довольны работой российского арбитра Сергея Карасева в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

Фанаты отметили его уверенные действия в первом тайме.

KingAymeric_: «Сергей Карасев — лучший рефери в мире».

MCFCWVP: «Премьер-лига, лига 1 и ла лига нуждаются в подобных арбитрах».

_Silky04_: «Он невероятен».

Манчестер Сити — Боруссия М

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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