«Он лучший рефери в мире». Реакция фанатов «Ман Сити» на работу Карасева в матче ЛЧ
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Болельщики «Манчестер Сити» довольны работой российского арбитра Сергея Карасева в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».
Фанаты отметили его уверенные действия в первом тайме.
KingAymeric_: «Сергей Карасев — лучший рефери в мире».
MCFCWVP: «Премьер-лига, лига 1 и ла лига нуждаются в подобных арбитрах».
_Silky04_: «Он невероятен».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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