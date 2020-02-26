Оливье Жиру: «Тяжело вернуться в игру после двух голов за три минуты. Впрочем, «Челси» теперь нечего терять»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Тяжелый матч. «Бавария» была слишком хороша, — приводит RMC слова Жиру. — Нужно посмотреть правде в глаза, в первом тайме мы еще играли на равных с мюнхенцами, но во второй половине они взвинтили темп в контратаках и забили два мяча за три минуты, что было сильным ударом для «Челси». После такого было тяжело вернуться в игру психологически. «Бавария» заслужила победу. Мы не планируем сдаваться, но отыграться будет практически невозможно, надо забить в Мюнхене как минимум безответных мяча при любых раскладах. Впрочем, «Челси» теперь нечего терять, так что это может дать нам определенную свободу в ответной встрече.

Ответный матч «Бавария» — «Челси» состоится 18 марта, начало — в 23.00 по московскому времени.