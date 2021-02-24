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Оливье Жиру рассказал о своем голе в матче с «Атлетико»

02:11
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Форвард «Челси» Оливье Жиру рассказал, как ему удалось забить в ворота «Атлетико» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы приехали с серьезным намерением показать свою игру и победить, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы знали, что можем доставить сопернику немало проблем благодаря своей атакующей игре. Мы смотрелись солидно в обороне, держали построения, а теперь радуемся победе. Заслуженной победе.

Даже не знаю, что и сказать по поводу своего гола. В этот момент сосредоточился лишь на том, чтобы изловчиться ударить через себя. Было очень приятно увидеть, как мяч влетает в сетку. Я и понятия не имел, что мог находиться в офсайде. Мейсон Маунт сказал, что он не касался мяча. Что ж, хорошо для всей команды, хорошо и для меня тоже.

Мы понимаем значение гола на выезде в еврокубках, поэтому было особенно приятно помочь команде выиграть. Нам противостоит очень серьезный соперник, но мы остаемся преданными себе. Мы знаем, в чем заключается сила «Атлетико». Помнили об этом, а в остальном просто делали свою работу».

Ответная игра состоится 17 марта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029474--atletico-vs-chelsea/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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