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Олисе признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Буде-Глимт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Майкл Олисе.
Фото Reuters

Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Буде-Глимта» (5:0). 24-летний француз оформил дубль и сделал голевую передачу.

«Олисе был лучшим атакующим игроком «Баварии» на протяжении всей игры. Даже в напряженном первом тайме он был игроком, который выглядел так, будто собирался изменить ситуацию. Во втором тайме он действительно продемонстрировал невероятную технику, отдав результативную передачу и забив оба гола», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против «Викинга» (13 октября), а «Буде-Глимт» встретится с дортмундской «Боруссией» (14 октября).

Вратарь &laquo;Буде-Глимт&raquo; Никита Хайкин и&nbsp;полузащитник &laquo;Баварии&raquo; Джамал Мусиала.«Бавария» разгромила «Буде-Глимт» после травмы Хайкина, мощная победа «Комо» Фабрегаса и чудо «Ланса»

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Майкл Олисе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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