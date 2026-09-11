Олисе признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Буде-Глимт»

Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Буде-Глимта» (5:0). 24-летний француз оформил дубль и сделал голевую передачу.

«Олисе был лучшим атакующим игроком «Баварии» на протяжении всей игры. Даже в напряженном первом тайме он был игроком, который выглядел так, будто собирался изменить ситуацию. Во втором тайме он действительно продемонстрировал невероятную технику, отдав результативную передачу и забив оба гола», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против «Викинга» (13 октября), а «Буде-Глимт» встретится с дортмундской «Боруссией» (14 октября).