Олисе побил рекорд Рибери по голевым передачам

Нападающий «Баварии» Мишель Олисе отметился голевой передачей в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:1).

Как сообщает Opta, он стал первым французским игроком в XXI веке, сделавшим 25 голевых передач за один сезон во всех турнирах среди команд пяти ведущих лиг. 24-летний француз побил рекорд Франка Рибери, который сделал 24 голевые передачи в сезоне-2011/12.

Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

8 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Ливерпуль».