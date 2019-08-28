«Олимпиакос» впервые пропустил от россиян

«Краснодар» не смог прервать серию поражений российских клубов в матчах с «Олимпиакосом», зато Магомед-Шапи Сулейманов стал первым игроком наших команд, огорчившим пирейцев в еврокубках. В трех предыдущих встречах «Рубин» и «Краснодар» потерпели три неудачи, не отличившись ни разу.

Матчи «Олимпиакоса» против россиян в еврокубках

Дата Турнир Стадия Соперник Счет 14.02.2012 ЛЕ 1/16 финала Рубин (г) 1:0 23.02.2012 ЛЕ 1/16 финала Рубин (д) 1:0 21.08.2019 ЛЧ 4-й отб.раунд Краснодар (д) 4:0 27.08.2019 ЛЧ 4-й отб.раунд Краснодар (г) 2:1

Итого: +4=0-0, мячи 6-0.

Прервалась в «Краснодаре» и сухая серия голкипера «Олимпиакоса» Жозе Са. С начала сезона португалец пять раз сохранял ворота в неприкосновенности в Лиге чемпионов и однажды в национальном чемпионате.

Официальные матчи «Олимпиакоса» в сезоне-2019/20

Дата Турнир Стадия Соперник Счет 23.07.2019 Лига чемпионов 2-й отб.раунд Виктория Пл (г) 0:0 30.07.2019 Лига чемпионов 2-й отб.раунд Виктория Пл (д) 4:0 07.08.2019 Лига чемпионов 3-й отб.раунд Истанбул ББ (г) 1:0 13.08.2019 Лига чемпионов 3-й отб.раунд Истанбул ББ (д) 2:0 21.08.2019 Лига чемпионов 4-й отб.раунд Краснодар (д) 4:0 24.08.2019 Чемпионат Греции - Астерас (д) 1:0 27.08.2019 Лига чемпионов 4-й отб.раунд Краснодар (г) 2:1?

+6=1-0, мячи 14-1

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