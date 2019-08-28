«Олимпиакос» впервые пропустил от россиян
«Краснодар» не смог прервать серию поражений российских клубов в матчах с «Олимпиакосом», зато Магомед-Шапи Сулейманов стал первым игроком наших команд, огорчившим пирейцев в еврокубках. В трех предыдущих встречах «Рубин» и «Краснодар» потерпели три неудачи, не отличившись ни разу.
Матчи «Олимпиакоса» против россиян в еврокубках
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
14.02.2012
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Рубин (г)
|
1:0
|
23.02.2012
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Рубин (д)
|
1:0
|
21.08.2019
|
ЛЧ
|
4-й отб.раунд
|
Краснодар (д)
|
4:0
|
27.08.2019
|
ЛЧ
|
4-й отб.раунд
|
Краснодар (г)
|
2:1
Итого: +4=0-0, мячи 6-0.
Прервалась в «Краснодаре» и сухая серия голкипера «Олимпиакоса» Жозе Са. С начала сезона португалец пять раз сохранял ворота в неприкосновенности в Лиге чемпионов и однажды в национальном чемпионате.
Официальные матчи «Олимпиакоса» в сезоне-2019/20
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
23.07.2019
|
Лига чемпионов
|
2-й отб.раунд
|
Виктория Пл (г)
|
0:0
|
30.07.2019
|
Лига чемпионов
|
2-й отб.раунд
|
Виктория Пл (д)
|
4:0
|
07.08.2019
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
Истанбул ББ (г)
|
1:0
|
13.08.2019
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
Истанбул ББ (д)
|
2:0
|
21.08.2019
|
Лига чемпионов
|
4-й отб.раунд
|
Краснодар (д)
|
4:0
|
24.08.2019
|
Чемпионат Греции
|
-
|
Астерас (д)
|
1:0
|
27.08.2019
|
Лига чемпионов
|
4-й отб.раунд
|
Краснодар (г)
|
2:1?
+6=1-0, мячи 14-1
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