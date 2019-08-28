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«Олимпиакос» впервые пропустил от россиян

01:21
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«Краснодар» не смог прервать серию поражений российских клубов в матчах с «Олимпиакосом», зато Магомед-Шапи Сулейманов стал первым игроком наших команд, огорчившим пирейцев в еврокубках. В трех предыдущих встречах «Рубин» и «Краснодар» потерпели три неудачи, не отличившись ни разу.

Матчи «Олимпиакоса» против россиян в еврокубках

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

14.02.2012

ЛЕ

1/16 финала

Рубин (г)

1:0

23.02.2012

ЛЕ

1/16 финала

Рубин (д)

1:0

21.08.2019

ЛЧ

4-й отб.раунд

Краснодар (д)

4:0

27.08.2019

ЛЧ

4-й отб.раунд

Краснодар (г)

2:1

Итого: +4=0-0, мячи 6-0.

Прервалась в «Краснодаре» и сухая серия голкипера «Олимпиакоса» Жозе Са. С начала сезона португалец пять раз сохранял ворота в неприкосновенности в Лиге чемпионов и однажды в национальном чемпионате.

Официальные матчи «Олимпиакоса» в сезоне-2019/20

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

23.07.2019

Лига чемпионов

2-й отб.раунд

Виктория Пл (г)

0:0

30.07.2019

Лига чемпионов

2-й отб.раунд

Виктория Пл (д)

4:0

07.08.2019

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

Истанбул ББ (г)

1:0

13.08.2019

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

Истанбул ББ (д)

2:0

21.08.2019

Лига чемпионов

4-й отб.раунд

Краснодар (д)

4:0

24.08.2019

Чемпионат Греции

-

Астерас (д)

1:0

27.08.2019

Лига чемпионов

4-й отб.раунд

Краснодар (г)

2:1?

+6=1-0, мячи 14-1

Краснодар — Олимпиакос П

Лига чемпионов: новости и обзоры, расписание и результаты матчей

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