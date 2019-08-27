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«Олимпиакос» весело готовится к матчу с «Краснодаром». Видео

08:52
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«Олимпиакос» в своем официальном Twitter поделился фотографиями и видео о подготовке команды к ответному матчу 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Первый матч закончился со счетом 4:0 в пользу греческой команды, ответная встреча «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится во вторник 27 августа в 22.00 (московское время), «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.

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