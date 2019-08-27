«Олимпиакос» весело готовится к матчу с «Краснодаром». Видео
«Олимпиакос» в своем официальном Twitter поделился фотографиями и видео о подготовке команды к ответному матчу 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Первый матч закончился со счетом 4:0 в пользу греческой команды, ответная встреча «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится во вторник 27 августа в 22.00 (московское время), «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? !!! / Last training session ahead of @FCKrasnodar! #Olympiacos #KRAOLY #UCL #Training pic.twitter.com/IeR626yKIT— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2019
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???, ??? ??? ??? ??? ? ??? ??? Olympiacos TV!— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2019
Olympiacos' flight to Krasnodar!https://t.co/HjjpFbDziM#Olympiacos #UCL #KRAOLY #Russia #Krasnodar
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