«Олимпиакос» весело готовится к матчу с «Краснодаром». Видео

«Олимпиакос» в своем официальном Twitter поделился фотографиями и видео о подготовке команды к ответному матчу 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Первый матч закончился со счетом 4:0 в пользу греческой команды, ответная встреча «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится во вторник 27 августа в 22.00 (московское время), «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр