"Олимпиакос" с Вальбуэна обыграл "Истанбул Башакшехир" Робинью в ЛЧ

"Истанбул Башакшехир" проиграл "Олимпиакосу" (0:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный гол на 53-й минуте встречи забил хавбек Георгис Масурас. Игра проходила в Стамбуле (Турция).

В составе греческой команды полный матч провел бывший хавбек московского "Динамо" Матье Вальбуэна. За турецкий клуб - Робинью, который ранее выступал за "Реал", "Милан", "Манчестер Сити" и другие команды.

Лига чемпионов

Первый матч

3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос П" (Греция) - 0:1 (0:0)

Гол: Масурас, 53.

Нереализованный пенальти: Вишча, 90+2 (вратарь)

"Истанбул Башакшехир" (Турция): Гюнок, Клиши, Шеджу, Жуниор Кайсара, Виейра, Вишча, Махмут Текдемир (Окечукву, 63), Ирфан Кахведжи, Робинью, Гульбраннсен (Элиа, 69), Кривелли (Ба, 81).

"Олимпиакос П" (Греция): Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас, Семеду, Мериа, Вальбуэна (Камара, 73), Бухалакис, Гильерме, Герреро (Эль-Араби, 89), Поденсе, Масурас (Бруну, 83).

Предупреждения: Кривелли, 3. Вишча, 7. Ирфан Кахведжи, 22. Клиши, 32. Цимикас, 37. Вальбуэна, 74. Виейра, 77. Бруну, 89.

Удаление: Ирфан Кахведжи, 80.

Судья: Гринфельд (Израиль).

7 августа. Стамбул. Стадион "Fatih Terim Stadyumu".