«Олимпиакос» и «Реал» сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября

Матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Реал» пройдет в среду, 26 ноября. Игра на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Пирее и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Основные события игры «Олимпиакос» — «Реал» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Транслировать игру «Олимпиакос» — «Реал» в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko (контент доступен при наличии подписки). Платформа также запустит мультикаст — перекличку лучших моментов всех вечерних встреч (с 22.55 мск).

«Олимпиакос» в 4-м туре общего этапа сыграл вничью с ПСВ (1:1), а «Реал» уступил «Ливерпулю» (0:1).