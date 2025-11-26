«Олимпиакос» — «Реал»: Мбаппе и Винисиус сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Олимпиакосом» и «Реалом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Греции. Начало — в 23.00 по московскому времени.

»Олимпиакос»: Дзолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Музакитис, Дани Гарсия, Поденск, Шикинью, Желсон Мартинш, эль-Кааби.

»Реал: Лунин, Менди, Каррерас, Асенсио, Александер-Арнолд, Чуамени, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Гюлер, Мбаппе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 26 ноября.