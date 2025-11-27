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27 ноября 2025, 00:55

«Реал» выиграл у «Олимпиакоса» благодаря покеру Мбаппе

Руслан Минаев

«Реал» на выезде победил «Олимпиакос» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:3.

У гостей покер сделал Килиан Мбаппе. Первые три мяча француз забил за семь минут — с 22-й по 29-ю минуту. Две результативные передачи сделал Винисиус Жуниор. У хозяев голы на счету Чикинью, Мехди Тареми и Аюба Эль-Кааби.

«Реал» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридцы в следующем матче примут «Манчестер Сити» 10 декабря.

«Олимпиакос» с 2 очками — на 33-й строчке. Греческий клуб в следующем матче сыграет в гостях с «Кайратом».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.
26 ноября 2025, 23:00. Георгиос Караискакис (Пирей)
Олимпиакос П
3:4
Реал

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Реал
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