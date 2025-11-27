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27 ноября 2025, 01:26

Мбаппе признан лучшим игроком матча «Олимпиакос» — «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (4:3). 26-летний француз сделал 6 ударов по воротам соперника и оформил покер.

«Он был настоящей звездой матча, создавал бесконечные проблемы обороне «Олимпиакоса», используя свой атлетизм и энергию, чтобы максимально реализовать каждый полученный пас, и впервые в карьере забил четыре гола в матче Лиги чемпионов», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Реал» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Олимпиакос» идет на 33-й строчке — 2 очка.

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Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Реал
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