Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

26 ноября 2025, 20:00

«Олимпиакос» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Олимпиакос» и «Реал» сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Getty Images

«Олимпиакос» и «Реал» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Олимпиакос» — «Реал» можно в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;, &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;, &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 26&nbsp;ноября 2025 года.«Арсенал» — «Бавария», «ПСЖ» — «Тоттенхэм», «Атлетико» — «Интер»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

В России прямую трансляцию можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по платной подписке).

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.
26 ноября 2025, 23:00. Георгиос Караискакис (Пирей)
Олимпиакос П
3:4
Реал

В 4-м туре общего этапа ЛЧ команда из Пирея сыграла вничью с ПСВ — 1:1. Сливочные проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:1.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Реал
Читайте также
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Вратарь «Монако» Кен заявил, что удаление Головина повлияло на исход матча с «ПСЖ»
Ротенберг — о Моуринью: «Когда он кричал вратарю идти вперед, напомнил мне хоккейную лавку»
«ПСЖ» — третий, «Наполи» — 11-й, «Буде-Глимт» и «Карабах» — без плей-офф. Какими были прогнозы на общий этап ЛЧ
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф
Сенсация Хайкина, статус Сафонова, результат Головина и незаменимость Сорокина. Как провели основной этап ЛЧ российские футболисты
Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Пафос» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости