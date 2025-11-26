«Олимпиакос» и «Реал» сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября

«Олимпиакос» и «Реал» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Олимпиакос» — «Реал» можно в матч-центре на нашем сайте.

Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

В России прямую трансляцию можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по платной подписке).

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

26 ноября 2025, 23:00. Георгиос Караискакис (Пирей)

В 4-м туре общего этапа ЛЧ команда из Пирея сыграла вничью с ПСВ — 1:1. Сливочные проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:1.

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