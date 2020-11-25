«Манчестер Сити» обыграл «Олимпиакос» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» победил «Олимпиакос» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте провел Фил Фоуден.

«Ман Сити» выиграл четыре игры из четырех и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

Лига чемпионов

Группа C

«Олимпиакос» (Греция) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Фоуден, 36.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Рафинья, Рубен Семеду, Дрэгер (Врусай, 66), Сиссе, Ба, М`Вила, Фортунис, Камара, Пепе I (Бухалакис, 71), Масурас (Судани, 78).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Менди (Зинченко, 78), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган (Дойл, 86), Эрнандес (Фернандинью, 76), Фоуден, Стерлинг (Махрез, 75), Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Агуэро, 78).

Предупреждения: Стерлинг, 39. Рафинья, 39. Рубен Диаш, 54. Гюндоган, 86.

Судья: Масса (Италия).

25 ноября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».