«Олимпиакос» — «Краснодар»: Вальбуэна и Сафонов начнут матч с первых минут
20:51
Стали известны составы «Олимпиакоса» и «Краснодара» на матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Состав «Олимпиакоса»: Жозе Са, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Даниэл Поденсе, Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас, Вальбуэна.
Состав «Краснодара»: Сафонов, Фьоулусон, Спаич, Рамирес, Кабелла, Вандерсон, Намли, Берг, Вилена, Камболов, С. Петров
«СЭ» проведет прямую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».
«Олимпиакос» — «Краснодар»: Лига чемпионов, квалификация, первый матч, 21 августа 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 22.00 (мск)
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