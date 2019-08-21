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«Олимпиакос» — «Краснодар»: Вальбуэна и Сафонов начнут матч с первых минут

20:51
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Стали известны составы «Олимпиакоса» и «Краснодара» на матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Состав «Олимпиакоса»: Жозе Са, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Даниэл Поденсе, Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас, Вальбуэна.

Состав «Краснодара»: Сафонов, Фьоулусон, Спаич, Рамирес, Кабелла, Вандерсон, Намли, Берг, Вилена, Камболов, С. Петров

«СЭ» проведет прямую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

Олимпиакос П — Краснодар

«Олимпиакос» — «Краснодар»: Лига чемпионов, квалификация, первый матч, 21 августа 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 22.00 (мск)

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