«Олимпиакос» — «Краснодар»: Ранджелович забил второй гол в ворота «быков»
21 августа 2019, 23:37
«Олимпиакос» забил второй гол в ворота «Краснодара» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
На 78-й минуте встречи Матье Вальбуэна протащил мяч по центру и дал пас в штрафную, а Лазар Ранджелович отправил в дальний угол ворот Матвея Сафонова.
? Лазар Ранджелович забивает гол сразу после выхода на замену.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2019
? #ОлимпиакосКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».
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