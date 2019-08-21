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«Олимпиакос» — «Краснодар»: Ранджелович забил второй гол в ворота «быков»

21 августа 2019, 23:37
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«Олимпиакос» забил второй гол в ворота «Краснодара» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

На 78-й минуте встречи Матье Вальбуэна протащил мяч по центру и дал пас в штрафную, а Лазар Ранджелович отправил в дальний угол ворот Матвея Сафонова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

Олимпиакос П — Краснодар

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