«Олимпиакос» забил второй гол в ворота «Краснодара» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

На 78-й минуте встречи Матье Вальбуэна протащил мяч по центру и дал пас в штрафную, а Лазар Ранджелович отправил в дальний угол ворот Матвея Сафонова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

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