«Олимпиакос» забил третий гол в ворота «Краснодара» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

На 85-й минуте встречи Лазар Ранджелович сильно пробил с линии штрафной. Матвей Сафонов попал в противоход и не успел допрыгнуть до мяча.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

Лига чемпионов: новости и статьи, обзоры, расписание матчей