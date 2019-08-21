«Олимпиакос» — «Краснодар»: Ранджелович оформил дубль и довел счет до разгромного
21 августа 2019, 23:45
«Олимпиакос» забил третий гол в ворота «Краснодара» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
На 85-й минуте встречи Лазар Ранджелович сильно пробил с линии штрафной. Матвей Сафонов попал в противоход и не успел допрыгнуть до мяча.
? Дубль Лазара Ранджеловича в матче #ОлимпиакосКраснодар #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ycsVxNoQkD— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2019
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».
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