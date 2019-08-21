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«Олимпиакос» — «Краснодар»: Ранджелович оформил дубль и довел счет до разгромного

21 августа 2019, 23:45
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«Олимпиакос» забил третий гол в ворота «Краснодара» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

На 85-й минуте встречи Лазар Ранджелович сильно пробил с линии штрафной. Матвей Сафонов попал в противоход и не успел допрыгнуть до мяча.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

Олимпиакос П — Краснодар

Лига чемпионов: новости и статьи, обзоры, расписание матчей

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