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«Олимпиакос» — «Краснодар»: Кабелла получил травму и был заменен

22:26
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил травму и был заменен по ходу матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

На 24-й минуте встречи игрок столкнулся с защитником Омаром Элабделлауи. Кабелла сам ушел за бровку, чуть позже вернулся на поле, но игру продолжить не смог. Вместо него вышел полузащитник Ольссон Кристофер.

Олимпиакос П — Краснодар

«Олимпиакос» — «Краснодар»: Лига чемпионов, квалификация, первый матч, 21 августа 2019 года, прямая трансляция матча

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