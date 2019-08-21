Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил травму и был заменен по ходу матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

На 24-й минуте встречи игрок столкнулся с защитником Омаром Элабделлауи. Кабелла сам ушел за бровку, чуть позже вернулся на поле, но игру продолжить не смог. Вместо него вышел полузащитник Ольссон Кристофер.

«Олимпиакос» — «Краснодар»: Лига чемпионов, квалификация, первый матч, 21 августа 2019 года, прямая трансляция матча