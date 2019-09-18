«Олимпиакос» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в Лиге чемпионов

«Олимпиакос» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2). В составе «шпор» отличились форварды Харри Кейн и Лукас Моура, у греков голами отметились нападающий Даниэл Поденсе и полузащитник Матье Вальбуэна.

Лига чемпионов

Группа B

«Олимпиакос П» (Греция) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2:2 (1:2)

Голы: Кейн, 26 — с пенальти (0:1). Лукас Моура, 30 (0:2). Поденсе, 44 (1:2). Вальбуэна, 54 — с пенальти (2:2).

«Олимпиакос П» (Греция): Жозе Са, Эль-Абделлауи, Цимикас, Рубен Семеду, Мериа, Вальбуэна (Бензиа, 69), Бухалакис, Гильерме, Герреро (Эль-Араби, 89), Поденсе, Масурас (Ранджелович, 78).

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Дэйвис, Санчес, Эриксен, Уинкс, Алли (Сон Хын Мин, 73), Ндомбеле (Сиссоко, 62), Лукас Моура (Ламела, 76), Кейн.

Предупреждения: Гильерме, 14. Уинкс, 88.

Судья: Рокки (Италия).

18 сентября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей