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«Байер» на выезде обыграл «Олимпиакос»

Евгений Козинов
Корреспондент
Патрик Шик бьет по мячу.
Фото AFP

«Байер» выиграл у «Олимпиакоса» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2:0. Игра прошла на стадионе «Караискакис» в Пирее.

Иранский нападающий греческой команды Мехди Тареми в концовке первого тайма забил гол, но он был отменен ВАР из-за офсайда. В начале второй половины чешский форвард леверкузенцев Патрик Шик за 3 минуты оформил дубль и принес своей команде победу.

Ответная игра пройдет через неделю, 24 февраля. Начало игры — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
18 февраля, 23:00. Георгиос Караискакис (Пирей)
Олимпиакос П
0:2
Байер
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Патрик Шик
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