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«Олимпиакос» — «Бавария»: Мюллер — в стартовом составе мюнхенцев

20:40
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«Олимпиакос» и «Бавария» объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнет Томас Мюллер. В последних пяти матчах он четырежды выходил на замену, а во встрече с «Тоттенхэмом» (7:2) не появлялся на поле.

Состав «Олимпиакоса»: Жозе Са, Семеду, Камара, Бухалакис, Гильерме, Поденсе, Аль-Араби, Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас.

Состав «Баварии»: Нойер, Павар, Алькантара, Мартинес, Левандовски, Коутиньо, Эрнандес, Гнабри, Мюллер, Алаба, Киммих.

Олимпиакос П — Бавария

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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