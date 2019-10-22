«Олимпиакос» и «Бавария» объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнет Томас Мюллер. В последних пяти матчах он четырежды выходил на замену, а во встрече с «Тоттенхэмом» (7:2) не появлялся на поле.

Состав «Олимпиакоса»: Жозе Са, Семеду, Камара, Бухалакис, Гильерме, Поденсе, Аль-Араби, Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас.

Состав «Баварии»: Нойер, Павар, Алькантара, Мартинес, Левандовски, Коутиньо, Эрнандес, Гнабри, Мюллер, Алаба, Киммих.

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