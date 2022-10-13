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Смородская — о Кварацхелии: «Я в шоке, как его упустили! Восхищаюсь его игрой!»

Ольга Смородская восхитилась игрой Кварацхелии за «Наполи» в Лиге чемпионов
Виктория Кравченко
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии против «Аякса» в Лиге чемпионов (4:2), где он отметился голом с пенальти.

«Как можно не смотреть на игру такого замечательного футболиста? Я, конечно, восхищаюсь его игрой. Я в шоке, как его упустили. Он футболист топ-уровня во всех компонентах: и игровых, и скоростных, и единоборства не проигрывает. Одним словом, молодец», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

12 октября 21-летний Хвича реализовал пенальти на 62-й минуте матча Лиги чемпионов с «Аяксом». Также грузинский хавбек отдал результативную передачу на форварда Джакомо Распадори на 16-й минуте встречи.

Хвича Кварацхелия
ФК Аякс
ФК Наполи
Ольга Смородская
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