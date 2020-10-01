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Ольга Смородская: «Не знаю, у кого из российских клубов есть шансы в Лиге чемпионов»

20:04
Ольга Смородская. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ольга Смородская. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не особо верит в шансы российских клубов в Лиге чемпионов. «Локо» сыграет в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— Юрий Семин не понял, зачем «Локо» сейчас продал Алексея Миранчука: «Обезглавить команду перед ЛЧ — нонсенс. Он стоит в два раза дороже».

— А я не столь категорична. Можно было бы и не продавать Алексея. Но играл бы он тогда с желанием, с должным настроем? Следующим летом у него заканчивался контракт... Человек хотел развиваться. Зачем же ему препятствовать?

— На что «Локомотив» может претендовать в Лиге чемпионов?

— Хм. Не знаю, у кого из российских клубов есть шансы в Лиге чемпионов... У «Зенита»? Ну, может быть. Да и то я не уверена, как «Зенит» сыграет... Ну вы сами понимаете. (Виталий Айрапетов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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