Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Ольга Голодец прокомментировала «СЭ» итог встречи группового турнира Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» (2:1).

— Потрясающий матч! — сказала Голодец. — Болела, верила, что может случиться чудо. Наши ребята вели против «Ювентуса» до 77-й минуты! Молодцы! Тот случай, когда поражение — не обидное. Будем ждать ответной игры.

— Можете кого-то особо выделить в составе «Локомотива»?

— Не стану. Все-таки команда — это команда. (Ярослав Сусов)