Ольга Голодец: «Поражение «Локомотива» — не обидное. Но верила, что в матче с «Ювентусом» может случиться чудо»
12:24
Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Ольга Голодец прокомментировала «СЭ» итог встречи группового турнира Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» (2:1).
— Потрясающий матч! — сказала Голодец. — Болела, верила, что может случиться чудо. Наши ребята вели против «Ювентуса» до 77-й минуты! Молодцы! Тот случай, когда поражение — не обидное. Будем ждать ответной игры.
— Можете кого-то особо выделить в составе «Локомотива»?
— Не стану. Все-таки команда — это команда. (Ярослав Сусов)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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