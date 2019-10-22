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Олег Шатов: «Лейпциг» показывает хороший футбол, но мы отталкиваемся от себя"

20:05
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Полузащитник «Зенита» Олег Шатов на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— На ваш взгляд, чем и кем силен нынешний «Лейпциг»?

— Мы знаем, что это сильная команда, которая высоко располагается в турнирной таблице. Она показывает хороший футбол, но мы отталкиваемся от своей игры. Все зависит от нас.

— С кем вам комфортнее играть на правом фланге — с Караваевым или Смольниковым?

— Это два отличных игрока. С Игорем я уже семь лет в команде, его манеру игры и действия я знаю лучше, чем Вячеслава. Со Славой тоже есть взаимопонимание. Он прекрасно чувствует поле. Большой разницы между ними нет — это отличные футболисты.

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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