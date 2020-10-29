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Олег Романцев: «Зенит» нужно оставить в покое. Они сами должны понять, что находятся в глубокой яме"

19:16
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поддержал «Зенит» после неудачного старта команды в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые в первом туре уступили дома «Брюгге» (1:2). Во втором туре команда Сергея Семака проиграла в гостях «Боруссии» из Дортмунда (0:2).

— Все виноваты, когда проигрывает команда, — сказал Олег Романцев в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». —  Сейчас все набросились на «Зенит». Вроде справедливо... Что им делать? Я с Сережей Семаком много работал, остался в хороших отношениях. Не могу ему желать ничего плохого, только хорошее. Спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Они одной игрой могут все перевернуть.

Нужно «Зенит» оставить в покое. Они сами должны понять, что они в глубокой яме и должны из нее выкарабкиваться. У них есть шанс одной игрой все поправить.

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