Около 62 тысяч болельщиков "Тоттенхэма" посмотрят финал ЛЧ на экранах на домашней арене

"Тоттенхэм" организовал трансляцию финального матча Лиги чемпионов на своем стадионе. Билеты продавались по 10 фунтов для взрослых и 5 фунтов для детей.

Пресс-служба клуба отметила, что все билеты были раскуплены. Таким образом, на трансляцию финала соберется около 62 тысяч зрителей.

Организаторы пообещали показать матч на самом большом LED-экране в Европе.На стадионе установили два экрана площадью 325 квадратных метров и еще два по 190 квадратных метров. Также один большой экран будет установлен на поле.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр