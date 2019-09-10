Около 600 болельщиков «Локомотива» отправятся на матч с «Байером»

Порядка 600 болельщиков «Локомотива» посетят матч Лиги чемпионов против «Байера» в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— Запрошено 600 билетов. Ожидается такое количество болельщиков, может быть, чуть меньше, — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Матч «Байер» -«Локомотив» состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени. В группе D также выступят «Атлетико» и «Ювентус».