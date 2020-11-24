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Окан: «У нас немало причин победить «Манчестер Юнайтед»

00:17
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Главный тренер «Истанбул Башакшехир» Окан Бурук отметил, что его команда хочет одержать победу в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«У нас есть немало причин победить, — цитирует специалист официальный сайт УЕФА. — Обыграв «МЮ» в первом матче, мы обозначили свои амбиции. Надо побеждать ради нашего клуба, ради турецкого футбола и ради себя. Мы переживаем непростой период».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре турецкий клуб победил 2:1.

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