Окан: «У нас немало причин победить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Истанбул Башакшехир» Окан Бурук отметил, что его команда хочет одержать победу в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«У нас есть немало причин победить, — цитирует специалист официальный сайт УЕФА. — Обыграв «МЮ» в первом матче, мы обозначили свои амбиции. Надо побеждать ради нашего клуба, ради турецкого футбола и ради себя. Мы переживаем непростой период».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре турецкий клуб победил 2:1.