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Огненная встреча игроков «Локомотива». Фанаты готовы к игре с «Атлетико»

20:45
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» примет «Атлетико». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Болельщики встретили приезд команды на стадион ярким перфомансков. Они зажгли множество файеров, озарив ярким пламенем вечернюю темноту.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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