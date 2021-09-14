«Огненная поддержка». «Зенит» выпустил ролик перед первым матчем Лиги чемпионов с «Челси»

«Зенит» подготовил видео к первому матчу Лиги чемпионом против «Челси». В ролике люди на водных мотоциклах с файерами подъезжают к «Газпром Арене».

«Огненная поддержка «Зенита» перед Лигой чемпионов», — озаглавлен ролик.

Матч «Челси» — «Зенит» пройдет сегодня, 14 сентября, на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (начало — в 22.00 по московскому времени).

Напомним, что встречу смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию.