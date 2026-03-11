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11 марта, 01:28

Оформивший дубль Олисе стал лучшим игроком матча «Баварии» с «Аталантой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Майкл Олисе.
Фото Reuters

Нападающший «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (6:1). Француз оформил дубль и сделал голевую передачу.

«Он забил два фантастических гола и отдал голевую передачу, а также создал множество других моментов благодаря своим передачам и дриблингу», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч пройдет через неделю, 18 марта, на стадионе «Альянц Арена» в Германии. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
10 марта, 23:00. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Аталанта
1:6
Бавария
Онлайн трансляция первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 10&nbsp;марта 2026 года.Ничья «Ньюкасла» и «Барселоны», крупные победы «Атлетико» и «Баварии»: онлайн-трансляция Лиги чемпионов
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Майкл Олисе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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