Оформивший дубль Олисе стал лучшим игроком матча «Баварии» с «Аталантой»

Нападающший «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (6:1). Француз оформил дубль и сделал голевую передачу.

«Он забил два фантастических гола и отдал голевую передачу, а также создал множество других моментов благодаря своим передачам и дриблингу», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч пройдет через неделю, 18 марта, на стадионе «Альянц Арена» в Германии. Начало игры — 23:00 по московскому времени.