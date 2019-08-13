Официальное заявление "Матч ТВ" об отмене трансляции матча "Порту" - "Краснодар"

Телеканал "Матч ТВ" прокомментировал отмену трансляции матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Порту" – "Краснодар"​, который проходит в Португалии (игра началась в 22.00 мск).

– ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу "Порту", – говорится в заявлении телеканала. – Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры "Порту" поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу со стадиона "Драгау". Также ни один вещатель в Португалии не смог договориться с этим клубом. Вещание проходит исключительно в официальном клубном приложении "Порто". Телеканал "Матч ТВ" желает "Краснодару" победы. (Илья Андреев)

Онлайн-трансляция матча "Порту" - "Краснодар" здесь

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