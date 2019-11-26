«Один шанс, одна цель». Яркий анонс матча «Локомотив» — «Байер» от немецкой команды
«Байер» в своем официальном Twitter опубликовал анонс матча группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом». На нем от московской команды изображен защитник железнодорожников Бенедикт Хеведес.
— Один шанс, одна цель, — написал «Байер».
Матч «Локомотив» — «Байер» состоится во вторник, 26 ноября в 21.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, красно-зеленым нужно набирать очки в игре с немецким клубом и ждать осечки «Атлетико» в гостевой встрече с «Ювентусом».
?S??P?I?E??L?T?A??G?!?— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 26, 2019
? @ChampionsLeague
? @fclokomotiv
? RZD-Arena
? 18.55 Uhr
? Eine Chance, ein Ziel! ?#FCLMB04 | #Werkself | #UCL ? pic.twitter.com/0lploJvlbB
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр