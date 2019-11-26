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«Один шанс, одна цель». Яркий анонс матча «Локомотив» — «Байер» от немецкой команды

12:19
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«Байер» в своем официальном Twitter опубликовал анонс матча группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом». На нем от московской команды изображен защитник железнодорожников Бенедикт Хеведес.

— Один шанс, одна цель, — написал «Байер».

Матч «Локомотив» — «Байер» состоится во вторник, 26 ноября в 21.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, красно-зеленым нужно набирать очки в игре с немецким клубом и ждать осечки «Атлетико» в гостевой встрече с «Ювентусом».

Локомотив — Байер

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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