«Байер» в своем официальном Twitter опубликовал анонс матча группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом». На нем от московской команды изображен защитник железнодорожников Бенедикт Хеведес.

— Один шанс, одна цель, — написал «Байер».

Матч «Локомотив» — «Байер» состоится во вторник, 26 ноября в 21.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, красно-зеленым нужно набирать очки в игре с немецким клубом и ждать осечки «Атлетико» в гостевой встрече с «Ювентусом».

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