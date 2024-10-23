Один из тренеров «Баварии» подвергся ограблению в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов

Один из тренеров мюнхенской «Баварии» подвергся ограблению в Барселоне перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против одноименного клуба.

Личность потерпевшего не раскрывается. По данным издания El Caso, во вторник вечером еще грабитель напал на представителя немецкой команды в районе Сан-Марти в Барселоне и украл его дорогие часы, iPhone и кошелек. Преступник сумел скрыться и до сих пор не задержан.

Тренер «Баварии» подал заявление об ограблении, полиция начала расследование для выяснения фактов произошедшего. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов объяснили пострадавшему, что вернуть украденное будет очень сложно.

«Барселона» примет «Баварию» на Олимпийском стадионе «Луис Компанис» в среду 23 октября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.