Бывший игрок «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие прокомментировал расистский скандал в матче 6-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом».

«Я думаю, что это расизм. Не в жесткой форме, но его проявление все же было. Одно радует, что дискуссии идут. Расизм — не норма, это не то, что мы должны терпеть. Человечество нуждается в исцелении, но это долгий вопрос.

ФИФА должна принять жесткие меры, а судью нельзя допускать к футбольной семье. Надо наконец начать бороться, а не только говорить об одном и том же. Я по натуре мягкий человек, но верю, что жесткие меры работают. Если их использовать, то результат будет.

Надо спросить у того арбитра, что он имел в виду? Он хотел унизить? Или это стало частью нормы и культуры? Почему африканцы между собой позволяют говорить такие слова, но когда слышат их от других, то обижаются? Надо выбрать исходную позицию», — сказал Одемвингие в эфире телеканала «Матч ТВ».