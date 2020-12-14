Одемвингие — о расизме: «Если вы сами себя так называете, почему обижаетесь, когда вас так называет кто-то другой»
Бывший игрок «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие прокомментировал расистский скандал в матче 6-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом».
«Я думаю, что это расизм. Не в жесткой форме, но его проявление все же было. Одно радует, что дискуссии идут. Расизм — не норма, это не то, что мы должны терпеть. Человечество нуждается в исцелении, но это долгий вопрос.
ФИФА должна принять жесткие меры, а судью нельзя допускать к футбольной семье. Надо наконец начать бороться, а не только говорить об одном и том же. Я по натуре мягкий человек, но верю, что жесткие меры работают. Если их использовать, то результат будет.
Надо спросить у того арбитра, что он имел в виду? Он хотел унизить? Или это стало частью нормы и культуры? Почему африканцы между собой позволяют говорить такие слова, но когда слышат их от других, то обижаются? Надо выбрать исходную позицию», — сказал Одемвингие в эфире телеканала «Матч ТВ».
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