Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» посетовал, что команда будет лишена активной поддержке с трибун.

— Очень жаль, что не все наши фанаты будут с нами. В Ливерпуле это было невероятно в прошлом году. Они праздновали на улицах. Это была невероятная атмосфера для всех нас. Напряжение всегда на высоком уровне. Мы постоянно говорим про эту игру. Надеюсь, наши фанаты поддержат нас дома. (Наталья Юрина)